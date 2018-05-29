وزير الثقافة تنعي سعد محمد حسن أشهر عازف كمان في مصر

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة، عازف الكمان الشهير الفنان سعد محمد حسن، الذى وافته المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وقالت "عبدالدايم" إن الوسط الفني والموسيقي في مصر والوطن العربي فقد احد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة فى مجال الموسيقي والحياة الفنية ووصفته بأنه من أشهر الموسيقيين في الوطن العربي، إذ عزف خلف عمالقة الطرب في مصر والعالم العربي ومنهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب وفريد الاطرش ومحمد رشدى والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ووردة وشادية وفايزة احمد وهدى سلطان وكارم محمود وفنان العرب محمد عبده وغيرهم.

يذكر ان الحاج سعد محمد حسن اكتشفه الموسيقار الراحل بليغ حمدي عام 1967 وهو أستاذ للكمان الشرقى بمعهد الموسيقى العربية، وشارك في مئات الحفلات في مصر والوطن العربي وعلى أكبر قاعات العالم وحصل على العديد من التكريمات داخل مصر وخارجها ووصفة الجمهور والنقاد بأنه شاعر الكمان .