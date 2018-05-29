يلا شوت|شاهد مباراة الأرجنتين وهايتي | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة الأرجنتين وهايتي بدون تقطيع اليوم الارجنتين Vs هايتي، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا2018، القنوات الناقلة: بي إن سبورت اتش دي 2، الملعب: ملعب لابوموبونيرا ، المعلقين : حفيظ دراجي.

موعد مشاهدة مباراة الأرجنتين وهايتي اليوم في تمام الـ 02:00 صباحا بتوقيت السعودية، والـ 01:00 صباحا بتوقيت مصر.

كورة لايف مشاهدة مباراة الأرجنتين وهايتي بث مباشر اليوم 29-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا2018.

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