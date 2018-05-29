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متى يبدأ الدماغ بـ "أكل نفسه"؟

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:26 م
متى يبدأ الدماغ بـ أكل نفسه؟
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الفجر السعودي
 
وجدت دراسة أجرتها جامعة Marche Polytechnic في إيطاليا أن الأرق يتسبب في تآكل الدماغ.

ويعتبر النوم هاما جدا للتخلص من اضطراب خلايا الدماغ، ولكن الدراسة وجدت أن نقص النوم يسبب توقف النظام عن الحركة والتخلص من الخلايا العصبية السليمة. كما نقلت "روسيا اليوم"

وقالت معدة الدراسة، الدكتورة ميشيل بيليسي: "نعرض للمرة الأولى أجزاء من المشابك العصبية تؤكل بشكل حرفي من قبل الخلايا النجمية بسبب قلة النوم".

وتسمح الإشارات بنقل النبضات العصبية بين الخلايا، في حين أن الخلايا النجمية في الجهاز العصبي المركزي "تنظف" الدماغ.

وحلل الباحثون 4 مجموعات مختلفة من الفئران، حيث سُمح للقوارض في إحدى المجموعات بالاسترخاء والنوم ما بين 6 إلى 8 ساعات، في حين تم إيقاظ فئران مجموعة أخرى بشكل عفوي.

أما فئران المجموعة الثالثة، فكانت تعاني من الحرمان من النوم من خلال إبقائها مستيقظة مدة 8 ساعات، وحُرمت المجموعة الرابعة من النوم مدة 5 أيام متتالية.

وشهدت الفئران التي حرمت من النوم مدة 8 ساعات، تآكل 8.4% من نقاط الاشتباك العصبي لديها، في حين أن الفئران التي فقدت القدرة على النوم بشكل مزمن، عانت من تآكل الدماغ بنسبة 13.5%. وقورن الأمر بنسبة 5.7% فقط لدى الفئران التي نامت جيدا، و7.3% لدى القوارض التي تم إيقاظها عمدا.

ومن غير الواضح ما إذا كان الحرمان من النوم له التأثير نفسه على البشر. ونُشرت النتائج في مجلة علم الأعصاب.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن نقص الخلايا العصبية ارتبط بحالات مرضية، مثل ألزهايمر. ويذكر أن النوم لمدة أقل من 8 ساعات يرتبط بالقلق والاكتئاب.

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