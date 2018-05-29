البيت الأبيض يكشف عن موعد لقاء ترامب ورئيس الوزراء الياباني

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرس"، فى تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، يونيو القادم في واشنطن.





وكتبت ساندرس : "ترامب سيلتقي رئيس الوزراء الياباني، يوم 7 يونيو/ حزيران، في البيت الأبيض".





وكتبت في تغريدة أخرى: "تواصل الولايات المتحدة التحضير للقمة المرتقبة للرئيس الأمريكي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة".





وكان ترامب قد ألغى لقاء القمة مع جونغ أون، الذي كان مقررا عقده في 12 يونيو/ حزيران المقبل، بسبب تصريحات لبيونغ يانغ اعتبرها معادية، ومع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي استعداده لعقد اجتماع مع جونغ أون، في وقت لاحق.





من جانبها أكدت كوريا الشمالية استعدادها لعقد قمة مع الولايات المتحدة، التي ألغتها واشنطن من جانب واحد، في أي وقت وفي أي صيغة كانت.





وأعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الأحد الماضي، أن مسؤولين أمريكيين يعقدون لقاءات مع مسؤولين من كوريا الشمالية، في قرية بانمونجوم الحدودية في كوريا الشمالية، تحضيرا لقمة ترامب وجونغ أون.