حنان مطاوع: "أتمنى تقديم شخصية رابعة العدوية على الشاشة" (فيديو)

كشفت الفنانة الشابة حنان مطاوع عن الدور الذي تمنت أن تقدمه، وهو شخصية "رابعة العدوية"، لافتة إلى أنها بالفعل سبق وحضرت للشخصية للمشاركة في عمل لكنه لم يكتمل.

وأضافت "حنان" عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" ردًّا على سؤال تلقته عبر هاشتاج askhanan، أنها تتمنى تقديم شخصية من التاريخ الفرعوني القديم، لإظهار عظمة هذا الحضارة، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون شخصية عالمة وليس شرط أن تكون شخصية ملكة شهيرة.





من ناحية أخرى، تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسلي "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبدالغفور، و"ضد مجهول" مع غادة عبدالرزاق.



