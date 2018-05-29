إسرائيل تنفى التوصل لهدنة مع حماس وتقصف غزة

نفى مسؤول إسرائيلى بارز، أنباء عن التوصل إلى هدنة وقف إطلاق النار مع حركة حماس فى غزة منتصف الليل برعاية مصرية، وفقاً لوكالة هاآرتس العبرية اليوم.





ومنذ قليل، أعلن مسؤولون بحركة حماس لوسائل إعلام عربية، عن التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل بعد يوم من تبادل قصف الصواريخ هو الأكبر من 2014.





ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال قصف أهداف جديدة فى قطاع غزة، للرد على إطلاق قذائف هاون من غزة، الذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وفقاً لـ"هاآرتس".





وأعلن جيش الاحتلال، أنّه حتى الـ10 مساء اليوم بالتوقيت المحلى، تمّ إطلاق أكثر من 70 قذيفة هاون وصاروخ على جنوب إسرائيل، وسط استمرار دوى صافرات الإنذار فى المستوطنات المجاورة لغزة.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى تقارير مفادها أنّ بعض الصواريخ التى أطلقت من قطاع غزة تم تصنيعها فى إيران.

وشنّت قوات الاحتلال هجمات على 35 موقعاً لحركة حماس والجهاد الإسلامى صباح اليوم.