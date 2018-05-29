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أحمد موسى يطالب الجميع بالتعاون مع الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:32 م
أحمد موسى يطالب الجميع بالتعاون مع الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرقابة الإدارية أعدت لقضية رشوة وزارة التموين منذ أكثر من 3 شهور، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية صورت وقائع الرشوة صوت وصورة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن نيابة الدولة العليا وافقت على التسجيل للمرتشين في قضية رشوة وزارة التموين، مؤكدا أن وزير التموين يده نظيفة ويبذل مجهود كبير في العمل.

وطالب الجميع بالتعاون مع الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجارى اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.
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