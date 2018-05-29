أحمد موسى يطالب الجميع بالتعاون مع الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرقابة الإدارية أعدت لقضية رشوة وزارة التموين منذ أكثر من 3 شهور، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية صورت وقائع الرشوة صوت وصورة.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن نيابة الدولة العليا وافقت على التسجيل للمرتشين في قضية رشوة وزارة التموين، مؤكدا أن وزير التموين يده نظيفة ويبذل مجهود كبير في العمل.





وطالب الجميع بالتعاون مع الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد.



