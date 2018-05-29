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يلا شوت|شاهد مباراة مصر وتونس | بث مباشر الاسطورة الان

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:19 م
يلا شوت|شاهد مباراة مصر وتونس | بث مباشر الاسطورة الان
مصر وتونس
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت|شاهد مباراة مصر وتونس | بث مباشر الاسطورة الان، رابط مباراة السعودية وإيطاليا في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الثلاثاء 29-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، مشاهدة مباراة مصر وتونس.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر مصر وتونس أون لاين اليوم 29-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد تونس بدون تقطيع، مشاهدة مباراة مصر ضد تونس اليوم.

 

معلومات عن مباراة تونس ومصر بدون تقطيع اليوم مصر Vs تونس، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، القنوات الناقلة: أون سبورت، الملعب: ملعب ستاد الشاذلى زويتن، المعلقين : أيمن الكاشف.

 

موعد مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تمام الـ 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، والـ 23:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم 29-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

 

شاهد البث المباشر مباراة مصر وتونس يوتيوب من هنا..

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