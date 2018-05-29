يلا شوت|شاهد مباراة مصر وتونس | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة تونس ومصر بدون تقطيع اليوم مصر Vs تونس، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، القنوات الناقلة: أون سبورت، الملعب: ملعب ستاد الشاذلى زويتن، المعلقين : أيمن الكاشف.

موعد مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تمام الـ 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، والـ 23:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم 29-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.