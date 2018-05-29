استمرار فعاليات المجلس الأعلى في الحديقة الثقافية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، ليالي رمضان بالحديقة الثقافية، لليوم الثامن على التوالي وذلك من الساعة الثامنة مساء إلى الحادية عشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 14 من رمضان الموافق 30 من مايو الجاري.

وحيث يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان "تفعيل دور الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب" والتي تنظمها لجنة علوم الإدارة، وذلك في التاسعة مساء.





وتقوم حديقة الفنون التشكيلية بعمل ورش فنون تشكيلية منها ورشة شخصيات فرعونية مجسمة لقسم التربية المتحفية، ورشة هلال رمضان (زينة رمضان)، رسم على الزجاج، ورشة مجسمات أسفنجية، أورجامى ،خزف ، وورش حكي منها ورشة فكر واتسلى (مكتبة الدكتورة علاء حمروش)، ورشة حكي لقصة احترسى يا أميرة (مكتبة كامل كيلانى).



كما يقدم قسم ذوى الإعاقة الثقافية ورش فنية منها ورشة تدوير مخلفات البيئة، مجسمات ورقية، فانوس رمضان.

ويعرض المسرح الصغير بالحديقة الثقافية عروضًا فنية منها أغاني وموشحات دينية، مواهب صغيرة في المسرح والغناء والموسيقى لفرقة مدرسة ليسية الحرية بباب اللوق، عرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب.





أما ركن الحكي والعرائس فيقدم ورشة حكي عن التذوق الموسيقي للفنان وائل عوض.





ويقدم المسرح الكبير بالحديقة عرضًا فنيَّا مقدم من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (فرقة فرجة شو) بقيادة الفنان أحمد سعد، فقرة السيرك القومي لقطاع الإنتاج الثقافي.