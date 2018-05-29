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رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:22 م
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في طايع (صور)
عمرو يوسف
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سخر رواد السوشيال ميديا من قميص الفنان عمرو يوسف والذي ارتداه في الثلاث عشر حلقات الأولى من مسلسل "طايع"، والذي يشارك بِه في السباق الرمضاني.

وتداول نشطاء موقع "فيسبوك" صور للمشاهد التي يتكرر فيها ارتداء عمرو يوسف القميص ذاته.

مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.


رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
رواد السوشيال ميديا يسخرون من قميص عمرو يوسف في "طايع" (صور)
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