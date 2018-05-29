"الإبراشي": سقوط 3 من مسؤولي وزارة التموين كارثة في هذا التوقيت (فيديو)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:24 م
كساب أحمد
عرض الإعلامي وائل الإبراشي فيديو لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي المقبوض عليه اليوم في قضية رشوة وهو يتحدث بأن الشركة أحد أزرع الدولة لضبط الأسعار في السوق المصري، ويشدد على ضرورة مكافحة الفساد.
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن سقوط 3 من مسؤولي وزارة التموين اليوم، والقبض عليهم في قضية رشوة كارثة في هذ التوقيت.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء علاء فهمي، ومدير مكتبه، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ممدوح رمضان (صحافي بجريدة الجمهورية)، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب محمد سويد (صحافي بجريدة روز اليوسف)، ومستشار الوزير لنظم المعلومات عمرو مدكور.
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