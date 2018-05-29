"الإبراشي": سقوط 3 من مسؤولي وزارة التموين كارثة في هذا التوقيت (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي فيديو لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي المقبوض عليه اليوم في قضية رشوة وهو يتحدث بأن الشركة أحد أزرع الدولة لضبط الأسعار في السوق المصري، ويشدد على ضرورة مكافحة الفساد.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن سقوط 3 من مسؤولي وزارة التموين اليوم، والقبض عليهم في قضية رشوة كارثة في هذ التوقيت.



