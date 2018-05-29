رامي صبري يُحيي حفل سحور من أمام الأهرامات لصالح إحدى شركات المحمول (صور)

أحيا النجم رامي صبري، أمس الثلاثاء، حفل سحور لصالح إحدى شركات المحمول السنوي الذي يقام كل عام بشهر رمضان، من أمام سفح الأهرامات بفندق مينا هاوس.

حضر "صبري" لمقر الحفل في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل ليصعد مسرح الحفل على أنغام أغنية "أجمل ليالي عمري" وهنأ بعدها الحضور بحلول شهر رمضان المبارك وعن سعادته بإحياء هذا الحفل، ليقدم بعدها عدد من الاغاني في فقرة غناء ليست بالطويلة ولكنها ضمت عدة اغاني أشعلت حماس الحضور منها: "تعالي، عجبتني، مش انا، الراجل"، قبل ان يختتم الحفل بأغنية كلمة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف.

حضر رامي بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وفرقته الموسيقية التي تضم عدد من أشهر الموسيقيين بمصر، المصور أحمد كوتي.

ولبى رامي عقب انتهائه من الحفل طلب الحضور بالتقاط الصور التذكارية معه.