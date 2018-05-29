أبوظبي تعيد تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة خالد المهيري

قالت وكالة أنباء الإمارات يوم الثلاثاء إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة خالد عبدالله المهيري.





وأشارت إلى أن القرار نص على عضوية أربعة آخرين هم خليفة المنصوري، ومحمد نجم القبيسي، وخليفة علي القمزي، وغنام خليفة المزروعي.





وشغل المهيري منصب العضو المنتدب للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أكبر جهات صناعة القرار في الإمارة.