بعد إلقاء القبض على بعض قيادات "التموين".. أحمد موسى: "الوزير طيب ومحترم"

عقب الإعلامي أحمد موسى على إلقاء الرقابة الإدارية القبض على قيادات وزارة التموين قائلًا: "ضربة قوية للفساد في وزارة التموين.. لكن الوزير على مصيلحي راجل طيب ومحترم"، مشيرا إلى أن هؤلاء كان يطلق عليهم الرجال الأقوياء في وزارة التموين، ومن الدائرة المقربة للوزير.





وكشف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، تفاصيل القبض على قيادات وزارة التموين حيث قال: " رجال الرقابة الإدارية دخلت الوزارة أخذت تلك المجموعة ثم ذهبت".





ووجه حديثه لقيادات وزارة التموين المقبوض عليهم قائلًا: " لا أحد فوق القانون ولا أحد يحمي أحد لكن لا أحد يتعظ.. طول ما أنت أيدك بتمد هتيجي.. وربنا ستر قبل كده بس مش كل مرة.. تسوه كام سمعتك وأسرتك أمام الناس"، مؤكدا أن رجال الرقابة الإدارية يدها تطال الجميع.



