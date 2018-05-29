لقاء حار بين وزير المالية وزكي بدر خلال عزاء رئيس الوزراء الأسبق (صور)
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:18 م
ميسون أبو الحسن - آيات عامر - محمد لطفي
شارك بعزاء الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، اليوم الثلاثاء، عدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين، وشخصيات عامة.
وشهد العزاء لقاء حار بين الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق.
وكان شُيع أمس، جثمان الدكتور على لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى مثواه الأخير، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والذي تُوفى عن عمر يناهز 83 عامًا.
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