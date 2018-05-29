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مسؤولون فلسطينيون: هدنة مع إسرائيل منتصف الليل بوساطة مصرية

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:16 م
مسؤولون فلسطينيون: هدنة مع إسرائيل منتصف الليل بوساطة مصرية
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أفادت شبكة "24 نيوز" اليوم، عن مسؤولين فلسطينين، بأنّ الهدنة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ فى منتصف الليل بوساطة مصرية.


ووسط توترات غير مسبوقة منذ حرب 2014، أعلن جيش الاحتلال، أنّه حتى الـ10 مساء اليوم بالتوقيت المحلى، تمّ إطلاق أكثر من قذيفة هاون وصاروخ على  جنوب إسرائيل، وسط استمرار دوى صافرات الإنذار فى المستوطنات المجاورة لغزة.


وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى تقارير مفادها أنّ بعض الصواريخ التى أطلقت من قطاع غزة تم تصنيعها فى إيران.


وشنّت قوات الاحتلال هجمات على 35 موقعاً لحركة حماس والجهاد الإسلامى، بعد إصابة 3 جنود إسرائيليين فى قصف هاون من قبل الفلسطينيين صباح اليوم.

 



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