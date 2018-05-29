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غدًا.. حوار جريء مع محمد السبكي في "شيخ الحارة"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:18 م
غدًا.. حوار جريء مع محمد السبكي في شيخ الحارة
السبكي
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أمنية فوزي
 
يحل المنتج محمد السبكي، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" غدًا الأربعاء.

ويكشف "السبكي"، خلال حواره بالبرنامج، عن معلومات جديدة، ويصرح بعدة تصريحات منها: "عادل إمام أرخص نجم في مصر، ومنة فضالي متقومش فيلم، ومرضاش أشتغل مع محمد رمضان".

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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