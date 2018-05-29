غدًا.. حوار جريء مع محمد السبكي في "شيخ الحارة"

يحل المنتج محمد السبكي، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" غدًا الأربعاء.





ويكشف "السبكي"، خلال حواره بالبرنامج، عن معلومات جديدة، ويصرح بعدة تصريحات منها: "عادل إمام أرخص نجم في مصر، ومنة فضالي متقومش فيلم، ومرضاش أشتغل مع محمد رمضان".



