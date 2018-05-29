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مأساة.. هندية لدغها ثعبان فأرضعت طفلتها "سما"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 10:13 م
مأساة.. هندية لدغها ثعبان فأرضعت طفلتها سما
ثعبان - أرشيفية
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أفادت الشرطة الهندية، الجمعة، بمقتل أم ورضيعتها في حادث مأساوي، بعدما لدغ ثعبان الأم خلال نومها، قبل أن تستيقظ وترضع صغيرتها من حليب ثديها الذي بات مسموما.

ولم تدرك المرأة (35 عاما) من ولاية أوتار براديش أن الثعبان لدغها عندما استيقظت وأرضعت ابنتها (3 أعوام).

وقال مفتش الشرطة فيجاي سينغ لوكالة "فرانس برس" إن الطفلة والأم مرضتا، الخميس، وتوفيتا قبل وصولهما إلى المستشفى.

واكتشفت العائلة الثعبان في غرفة أخرى من المنزل، لكنه نجح في الفرار.

ويقتل كل عام ما بين 46 و100 ألف شخص جراء لدغات الثعابين في الهند، وفقا لدراسة صدرت عام 2011 من قبل الجمعية الأميركية للطب الاستوائي والصحة العامة.
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