إطلاق خدمة عربة النقل الكهربائي بسائقة للنساء في الحرم المكي

أطلقت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام مبادرة تتمثل في قيام نساء بقيادة العربات الكهربائية لكبار السن من النساء وممن لا يجدن قيادة العربات الكهربائية.





وقال مدير إدارة خدمات التنقل برئاسة الحرمين صالح محمد على هوساوي: هذه الخدمة دشنت لأول مرة من خلال العربات الكهربائية بواقع 120 رحلة يومياً. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: يتم العمل على ثلاث ورديات مدة كل وردية ثماني ساعات، وإذا رغبت المعتمرة في الاستفادة من الخدمة فبإمكانها طلبها من خلال التوجه لدور الميزانين والاستفادة منها.





يذكر أن عدد العربات الكهربائية يبلغ 700 عربة وتم تخصيص دور الميزانين بالدور الأول لخدمة العربات المجانية التي خصصت لها نقاط توزيع تغطي كافة المحاور المؤدية للمسجد الحرام.





ويشمل المحور الأول الساحات الغربية والجنوبية، نقطة توزيع باب الملك عبدالعزيز تحت وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين.





ويشمل المحور الثاني الساحات الشمالية نقطة الشبيكة "باب64"، المحور الثالث الساحات الشرقية أمام باب السلام "نهاية الجسر".







