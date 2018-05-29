ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة الدقهلية

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 09:14 م
عاجل.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 30-5-2018 بمحافظة الدقهلية
حالة الطقس غدا
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها بنشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 30-5-2018 بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في محافظة الدقهلية، الصغرى 22 درجة والعظمى 32 درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 30-5-2018 بمحافظات ومدن مصر:
الصغرى   الكبرى

القاهرة   22     32
وسط الدلتا   22     32
الإسكندرية   21     28
بلطيم   22     29
مطروح   21     27
السلوم   18     28
سيوة   21     34
بورسعيد   21     27
دمياط   21     27
العريش   19     29
رفح   18     28
الإسماعيلية   20     33
السويس   20     33
رأس سدر   21     33
نخل   17     33
نويبع   23     32
طابا   21     33
كاترين   16     28
الطور   24     33
شرم الشيخ   26     34
الغردقة   25     33
مرسى علم   25     34
الفيوم   22     33
بني سويف    22     33
المنيا   21     34
أسيوط   21     34
سوهاج   22     35
قنا   23     36
الأقصر   24     37
أسوان   27     38
أبو سمبل   27     37
الوادي الجديد   24     38
شلاتين   26     40
أبو رماد   27     39
رأس حدربة   28     38
حلايب   28     38

المزيد عن: هيئة الارصاد الجوية عاجل طقس غدا الاربعاء طقس اليوم طقس الغد طقس الاربعاء درجة الحرارة درجات الحرارة خبر عاجل حالة المناخ حالة الطقس التقلبات الجوية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع الحرارة اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 9:10:00 PM