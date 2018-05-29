لعنة الإصابة تغتال أحلام كبار المنتخبات وتحرمهم من مونديال روسيا (تقرير)

حلم أي لاعب أن يمثل منتخب بلاده، ويشارك معه في البطولات العالمية، خاصة وإن كانت هذه البطولة مثل كأس العالم، البطولة الأهم، والأكبر في عالم كرة القدم.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا، ويتطلع كل لاعب استدعى لقائمة منتخب بلاده أن يشارك ويحظى بمكان في التشكيل الأساسي، بينما هناك البعض الأخر يتألم بعدما حرمته الإصابة من التواجد في الحدث الأكبر عالميا.

وفي هذا التقرير يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين الذين حرمتهم الإصابة من التواجد في مونديال روسيا 2018:-

1 – أليكس أوكسليد تشامبرلين:

يفتقد منتخب إنجلترا لخدمات الجناح تشامبرلين في بطولة كأس العالم بعدما تعرض اللاعب للإصابة بقطع في أوتار الركبة، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب تشامبرلين عن الملاعب مدة لن تقل عن 6 أشهر.

2 – لوران كوسيلني:

يغيب مدافع أرسنال كوسيلني عن منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم، وذلك بسبب الإصابة في وتر العرقوب، والتي تعرض لها خلال مباراة الجانرز أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يغيب كوسيلني عن الملاعب حتى شهر ديسمبر المقبل، حيث يبدأ في التعافي عقب هذه الفترة.

3- يوسف المساكني:

سيحرم منتخب تونس من أهم لاعبيه في مونديال روسيا، وذلك بعدما تعرض يوسف المساكني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع فريقه الدحيل القطري خلال مباراة السيلية بالدوري المحلي.

وخضع المساكني لعملية جراحية في الركبة في أمريكا، حيث سيغيب عن الملاعب مدة لن تقل عن 6 أشهر.

4 – موسيس سيمون:

يغيب مهاجم منتخب نيجيريا موسيس سيمون عن "النسور الخضراء" في مونديال روسيا بعدما تعرض للإصابة، والتي بسببها لن يتمكن من التواجد في كأس العالم.

5 – سيرخيو روميرو:

تلقى منتخب الأرجنتين ضربة قوية، قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال روسيا، بإصابة حارسها الأساسي روميرو على مستوى الركبة، حيث أعلن الاتحاد هناك غياب الحارس عن المونديال وحذف اسمه من القائمة التي ستسافر إلى روسيا.

6 – كون تشانج هون:

سيحرم منتخب كوريا الجنوبية من خدمات لاعب وسطه كون تشانج هون في مونديال روسيا المقبل، بعدما تعرض للإصابة بتمزق في وتر إكيليس خلال مشاركته مع فريقه ديجون في أخر مباراة بالدوري الفرنسي.

7 – داني ألفيش:

سيفتقد منتخب البرازيل لواحد من الأعمدة الرئيسية في تشكيلته بالمونديال المقبل، بغياب داني ألفيش الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان بسبب الإصابة في أربطة الركبة، تعرض له خلال مشاركته مع فريقه بنهائي كأس فرنسا.

8 – رشيد عليوي:

يغيب مهاجم أولمبيك نيم الفرنسي ولاعب منتخب المغرب رشيد عليوي عن أسود الأطلسي في المونديال المقبل بروسيا بسبب الإصابة، التي تعرض لها في عضلات الركبة واستوجبت تدخل جراحي، حيث سيغيب على إثرها حتى بداية الموسم الجديد.

9 – أليكسندر كوكورين:

يفتقد منتخب روسيا المنظم لبطولة كأس العالم لخدمات مهاجمه أليكسندر كوكورين، لاعب زينت سان بطرسبرج بسبب الإصابة بقطع في أوتار الركبة، حيث يحتاج للعلاج لمدة 6 أشهر حتى التعافي.

10 – أحمد الشناوي:

حرمت الإصابة حارس مرمى الزمالك، من التواجد مع منتخب مصر في مونديال روسيا، بعدما تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه الأبيض أمام الاتحاد السكندري، ليخضع لعملية جراحية.

11 – إيمري كان:

يغيب متوسط ميدان ليفربول عن منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبل، بسبب الإصابة في الظهر، التي تعرض لها الشهر الماضي مع فريقه في مباراة الريدز أمام واتفورد.