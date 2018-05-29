محمد هنيدي يتناول "حباية البخل" بدلاً من "المروءة" في "أرض النفاق"

أحضرت «جميلة» والتي تجسد دورها الفنانة هنا شيحة، ووالدتها دلال عبد العزيز، خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «أرض النفاق» شيخًا ليعالج مسعود كسكسي والذي يجسد دوره الفنان محمد هنيدي، ولكن يتفاجأ «مسعود» أن الشيخ هو الدكتور «ماضي» الذي ينتحل شخصية شيخ يُحضر الجن.

وخلال الحلقة ترجى «مسعود» الدكتور ماضي أن ينهي مفعول حباية «المروءة» لأن أهالي الحي أخذوا كل أمواله، ولكن أقنعه الدكتور أنه لابد من أخذ حباية أخرى لتتوقف حباية «المروءة»، وعلى الفور وافق مسعود على أخذ الحباية الجديدة لتصبح حباية «البخل».

ويسافر محمد هنيدي هو وعائلته إلى الإسكندرية، ويتركهم السائق في منتصف الطريق بسبب تشاجر «مسعود» معه على الأجرة.

يُعرض مسلسل «أرض النفاق»، يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة قناة «SBC السعودية»، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على «عمان T.V»، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «التلفزيون التونسي».

مسلسل «أرض النفاق» بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم منهم : «الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ، الفنان القدير سامي مغاوري»، أعاد صياغة الرواية الكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.