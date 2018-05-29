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أبل تتجهز لطرح جميع هواتف "آيفون 2019" بشاشات OLED

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 09:03 م
أبل تتجهز لطرح جميع هواتف آيفون 2019 بشاشات OLED
iPhone
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كشف تقرير جديد من موقع Electronic Times أن شركة أبل قررت استخدام شاشات OLED فى جميع طرازات آيفون الثلاثة الجديدة المقرر إطلاقها العام المقبل، وتسبب هذا التقرير فى انخفاض أسهم Japan Display بنسبة 10%، وهذا لأنها المورد الرئيسى لشاشات LCD الموجودة بهواتف أبل آيفون، وفى المقابل، ارتفعت أسهم LG Display Co Ltd المتخصصة فى تصنيع شاشات الـOLED.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر صناعية متعددة أن أبل بدأت مؤخرا فى التخطيط لطرح طرازات جديدة من أجهزة آيفون، وقررت أن جميع النماذج الثلاثة ستحتوى على شاشات OLED، ولم تؤكد أبل حتى الآن تلك التقارير.

وقال "لى وون سيك" المحلل فى "شين يونج سيكيوريتيز" فى سيول: "إذا استخدمت أبل شاشات OLED فى جميع الطرازات فى العام المقبل، فإن ذلك قد يرفع الأمل فى أن تلعب LG Display دورا كبيرا فى التوريد لأبل، لأن الشركة الأمريكية قدر ترغب فى تنويع مصادرها التى تنتج هذا النوع من الشاشات".
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