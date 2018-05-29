وست هام يرغب في التعاقد مع مدافع





يرغب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع مدافع جيد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، ويفاضل بين مدافعين حتي الآن.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "‏سكاي سبورت"، ان وست هام في مفاوضات للتعاقد مع مدافع جنوى ارماندو اتزو، وأيضا مهتم بمدافع برشلونة المعار الى نيس الفرنسي مارلون سانتوس.



