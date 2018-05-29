وست هام يرغب في التعاقد مع مدافع
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 09:03 م
أحمد عصام
يرغب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع مدافع جيد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، ويفاضل بين مدافعين حتي الآن.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "سكاي سبورت"، ان وست هام في مفاوضات للتعاقد مع مدافع جنوى ارماندو اتزو، وأيضا مهتم بمدافع برشلونة المعار الى نيس الفرنسي مارلون سانتوس.
ويري مانويل بيلجريني المدير الفني للنادي الإنجليزي، ان الفريق يحتاج تدعيم بشكل كبير، خاصة في الجانب الدفاعي علي حساب الهجومي، الذي يتمتع بوجود لاعبين مميزين مثل "ارناتوفيتش - كارول - تشيتاريتو".