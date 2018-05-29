الذهب يرتفع مع تأثر الأسواق المالية بالاضطرابات في إيطاليا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لكن المكاسب كانت محدودة في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون الموقف في ظل صعود الدولار وتعمق الأزمة السياسية في إيطاليا، والتي أدت إلى بيع كثيف في الأسواق المالية الأوروبية.





ووضع الرئيس الإيطالي البلاد على مسار إجراء انتخابات مبكرة يوم الاثنين، حيث عين مسؤولا سابقا في صندوق النقد الدولي رئيس وزراء مؤقتا بهدف التخطيط لإجراء انتخابات مبكرة وتمرير الميزانية الجديدة.





ويخشى مستثمرون من أن تكون الانتخابات التي قد تجرى في أغسطس آب أشبه بالاستفتاء على دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وأن يعزز نفوذ الأحزاب المتشككة تجاه اليورو في البلاد.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.18 بالمئة إلى 1300.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1736 بتوقيت جرينتش بعدما كان هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى في خمسة أيام عند 1293.40 دولار للأوقية.





وانخفض المعدن الأصفر في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 4.70 دولار، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 1299 دولارا للأوقية.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة في التعاملات الفورية الي 16.38 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق 16.28 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ثمانية أيام.





وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 904.90 دولار للأوقية في حين تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة الي 975.75 دولار للأوقية.