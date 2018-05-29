هيئة المواصفات تنشر قائمة بأكثر من 220 منتجاً غير مطابق للمواصفات

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قائمة تضمنت أكثر من220 منتجاً غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، حيث فشلت تلك المنتجات في اجتياز الاختبارات الفنية المعتمدة في هذا الجانب، وأكدت الهيئة أن تلك المنتجات تمثل خطراً على سلامة المستهلك، وتم إبلاغ الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها.





وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بتحديث القائمة بشكل أسبوعي، وفق ما تسفر عنه نتائج عمليات اختبار العينات المسحوبة من الأسواق. مؤكدة أن نشر هذه القائمة يأتي في إطار حرصها على توفير المعلومات التي تساعد المستهلك في التعرف على المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز ممارسات سلامة المستهلك. حسب صحيفة "سبق"





وشملت القائمة التي أعلنت عنها هيئة المواصفات عدداً من التوصيلات الكهربائية والأجهزة المنزلية وزيوت المحركات، استشورات، قدور الطبخ، كما تضمنت القائمة ملابس أطفال، وغلايات مياه وغيرها من السلع والمنتجات، حيث أوضحت الهيئة أسباب عدم مطابقة كل سلعة، لاسيما وإنها لا تلبي أدنى معايير السلامة ومتطلبات الحماية المنصوص عليها في المواصفات القياسية السعودية.





وأوضحت هيئة المواصفات أنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، عبر منظومة رقابية متكاملة، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً ضمن مبادرة سلامة المنتجات على تطوير مجموعة من الأنظمة الفنية والتشريعية، إلى جانب عدد من الحلول التقنية التي ستساعد على رفع مستوى الجهود الرقابية لمواجهة الغش والتقليد في السلع والمنتجات المتداولة بالسوق.





ودعت هيئة المواصفات المستهلكين إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على القائمة عبر هذا الرابط http://bit.ly/1OCTgB7.







