رامز جلال "يرازي" ريهام عبدالغفور في "رامز تحت الصفر"

وقعت الفنانة ريهام عبدالغفور ، ضحية الحلقة الثالثة عشر من برنامج "رامز تحت الصفر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال كل عام، إذ تم تصوير البرنامج الحالي في روسيا.





وعلق رامز على الجاكت الخاص بريهام قائلا: " جاكت ده ولا زهرية".





وظهر رامز جلال ، في الحلقة الثالثة عشر من برنامجه " رامز تحت الصفر" ، وهو في شكل كوبر، أمام الفنانة ريهام عبد الغفور والتى صدقت إنه في برنامج "مصر في المونديال " أمام كوبر بصحبة مجدي عبدالغني .





وكان قد نشر الفنان رامز جلال ، التتر الخاص ببرنامجه " رامز تحت الصفر " ، على قناة MBC MASR ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة " تويتر ".







