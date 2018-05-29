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رامز جلال "يرازي" ريهام عبدالغفور في "رامز تحت الصفر"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:34 م
رامز جلال يرازي ريهام عبدالغفور في رامز تحت الصفر
رامز جلال
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الفجر الفني
 
وقعت الفنانة ريهام عبدالغفور ، ضحية الحلقة الثالثة عشر من برنامج "رامز تحت الصفر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال كل عام، إذ تم تصوير البرنامج الحالي في روسيا.

وعلق رامز على الجاكت الخاص بريهام قائلا: "جاكت ده ولا زهرية".

وظهر رامز جلال ، في الحلقة الثالثة عشر من برنامجه " رامز تحت الصفر" ، وهو في شكل كوبر، أمام الفنانة ريهام عبد الغفور والتى صدقت إنه في برنامج "مصر في المونديال " أمام كوبر بصحبة مجدي عبدالغني .

وكان قد نشر الفنان رامز جلال ، التتر الخاص ببرنامجه " رامز تحت الصفر " ، على قناة MBC MASR ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة " تويتر ".


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