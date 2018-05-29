داعية إسلامي يكشف الاسم الحقيقي لـ"الشيطان"

كشف الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، عن اسم الشيطان الحقيقي، قائلًا إنه يسمى "عزازيل"، وكان طائعًا لله عز وجل، وكان مع الملائكة.



وأوضح "وهدان"، خلال حواره مع فضائية "العاصمة" اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى أسكن خلقًا على الأرض قبل سيدنا آدم، فأفسدوا فيها فأمر الملائكة أن تطردهم، ثم أسكن الله الجن في الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتلوا فطردتهم الملائكة، ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى أنه سيجعل في الأرض خليفة، فقالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها، فأخبرهم أنه يعلم ما لا يعلمون.



وأشار إلى أن إبليس كان على الأرض وكان طائعًا لله سبحانه وتعالى، إلى أن أبى واستكبر أن يسجد لآدم وعصى أمر ربه.

