ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

داعية إسلامي يكشف الاسم الحقيقي لـ"الشيطان"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:37 م
داعية إسلامي يكشف الاسم الحقيقي لـالشيطان
الدكتور محمد وهدان
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، عن اسم الشيطان الحقيقي، قائلًا إنه يسمى "عزازيل"، وكان طائعًا لله عز وجل، وكان مع الملائكة.

وأوضح "وهدان"، خلال حواره مع فضائية "العاصمة" اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى أسكن خلقًا على الأرض قبل سيدنا آدم، فأفسدوا فيها فأمر الملائكة أن تطردهم، ثم أسكن الله الجن في الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتلوا فطردتهم الملائكة، ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى أنه سيجعل في الأرض خليفة، فقالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها، فأخبرهم أنه يعلم ما لا يعلمون.

وأشار إلى أن إبليس كان على الأرض وكان طائعًا لله سبحانه وتعالى، إلى أن أبى واستكبر أن يسجد لآدم وعصى أمر ربه.
المزيد عن: فضائية العاصمة الشيطان الدكتور محمد وهدان التوك شو الأرض أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 7:50:01 PM