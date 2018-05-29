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‏رسميًا .. روما يتعاقد مع الكرواتي تشوريتش

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:34 م
‏رسميًا .. روما يتعاقد مع الكرواتي تشوريتش
تشوريتش
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أحمد عصام
 

تعاقد نادي روما الإيطالي، مع اللاعب الكرواتي الشاب صاحب ال21 عاما "أنتي تشوريتش" لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، منذ ساعات قليلة بشكل رسمي.


ويعد تشوريتش الصفقة الأولي للفريق الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي، واهتم مجلس إدارة روما للتعاقد مع اللاعب منذ فترة طويلة، نظرا لانه يقدم مستويات جيدة مع فريقه.


وجاءت هذة الصفقة، لتدعيم مركز خط الوسط لفريق روما، بعد انخفاض مستوي استروتمان لاعب الفريق في الموسم الماضي، وامكانية رحيل نيجولان في الصيف.


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