أسعار البلح اليوم الثلاثاء 29-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

شهدت أسعار البلح اليوم الثلاثاء بمحافظة الاسكندرية، استقرارًا فى التعاملات، وسط اقبال متزايد من قبل المواطنين للشراء.









وسجل البلح الإبريمي ما بين 10 إلى 21 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و12 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين 9 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 10 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 12 و22 جنيهًا للكيلو.



