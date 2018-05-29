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أسعار البلح اليوم الثلاثاء 29-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:35 م
أسعار البلح اليوم الثلاثاء 29-5-2018 بمحافظة الإسكندرية
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت أسعار البلح اليوم الثلاثاء بمحافظة الاسكندرية، استقرارًا فى التعاملات، وسط اقبال متزايد من قبل المواطنين للشراء.


وسجل البلح الإبريمي ما بين 10 إلى 21 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و12 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر البلح السكوتي ما بين 9 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 10 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 12 و22 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 13 و22 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 6 و15 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، وبلح وردة فسجل ما بين 12 و20 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 7 و12 جنيهًا للكيلو.
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