إليكِ أسباب "التبول" المتكرر خلال الدورة الشهرية

يلاحظ العديد من النساء وجود تغيرات واضحة في الكثير من الوظائف الحيوية للجسم على مدار الدورة الشهرية، ولعل واحدة من أبرز هذه التغيرات ما تلاحظه النساء من تغيرات تخص التبول وأيضًا التبرز في أثناء فترة الحيض.





هذه التغيرات لا تقتصر على فترة الحيض فقط، ولكنها غالبًا ما تكون عبارة عن سلسلة متتابعة من التغيرات على مدار الدورة الشهرية، وتؤثر فيها عدة عوامل فتعرفي عليها معنا اليوم في هذا المقال.





تأثير الدورة الشهرية على التبول والتبرز لدى المرأة:





تأثير الدورة الشهرية على التبول:

- تكرار عدد مرات التبول لدى المرأة خلال فترة الدورة الشهرية، الذي يرجع في الأساس إلى نقص مستوى هرمون البروجستيرون في الدم بعد ارتفاعه في النصف الثاني من الدورة الشهرية بعد حدوث التبويض.





- احتباس الملح والماء في الجسم، نتيجة لزيادة مستوى هرمون البروجستيرون في النصف الثاني من الدورة الشهرية.





- نزول مستوى هرمون البروجستيرون لعدم حدوث حمل، والذي يؤدي كما ذكرنا إلى زيادة التبول للتخلص من الماء والملح الزيادة المحبوس في الجسم.





- يظهر تأثير نزول مستوى البروجستيرون في الجسم جليًّا بعد انتهاء الدورة، حيث يفقد الجسم حوالي 4 لترات كاملة من الماء بواسطة التبول.





تأثير الدورة الشهرية على التبرز:

- الشعور بالإمساك في الفترة التي تسبق الحيض، نتيجة لتأثير هرمون البروجستيرون على النصف الثاني من الدورة الشهرية، ما يعني تراكم الفضلات في الأمعاء خلال هذه الفترة بدرجات متفاوتة، محفزًا زيادة إخراج الفضلات وحدوث لين أو ما يشبه الإسهال في فترة الحيض نفسها.





- شعور النساء بحدوث لين في البراز (إسهال) في فترة الحيض، ويرجع العلماء السبب في ذلك إلى تراكم هرمونات البروستاجلاندين.





- تحفيز حركة الأمعاء لطرد الفضلات، والتي يتسبب فيها هرمونات البروستاجلاندين، وهي المركبات المسؤولة عن انقباض الرحم في أثناء نزول الدورة الشهرية لطرد الأغشية المبطنة لجدار الرحم.





أسباب التغير في عادات التبول والتبرز لدى معظم النساء خلال الحيض:

يرجع ذلك التأثير الواضح على هذه العادات إلى هرمون البروجستيرون الذي يرتفع بصورة واضحة بدءًا من وقت حدوث التبويض، غالبًا في الأسبوع الثالث من الدورة الشهرية، حيث يعتبر احتباس الماء في الجسم، والمعاناة من الإمساك عرضين واضحين لدى لمعظم النساء، والذي يُعتقد أن يكون له دور حيوي أيضًا في زيادة الشراهة للطعام والشراب في فترة ما قبل الحيض.





كيف يمكنك التغلب على الإمساك في فترة ما قبل الحيض؟





يمكنكِ ذلك بطريقتين:

- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وقد ثبت علميًّا أن تأثيرها يكون فعالًا جدًّا، أكثر حتى من الأدوية الملينة في هذه الحالات بصورة خاصة.



