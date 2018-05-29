أزمة في ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

يفتخر ريال مدريد بسجله البارز في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن نجح العملاق الإسباني في تحقيق رقم قياسي جديد بالتتويج باللقب للمرة رقم 13 في تاريخه.

لكن هذا العدد من الكؤوس كبير على ما يبدو، فبعد تتويج الفريق بالكأس رقم 13 عقب الفوز 3-1 على ليفربول في كييف السبت الماضي أصبح من الصعب ضم الكأس الجديدة إلى ما سبقها من كؤوس داخل متحف ريال مدريد الموجود في سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" اليومية الإسبانية أن النادي يعمل على استحداث مكان جديد يتسع لعرض هذا العدد من الكؤوس جنبا إلى جنب.

وكان المتحف يتسع للكؤوس التي نالها ريال مدريد بالفوز بدوري الأبطال في 2014 في لشبونة و2016 في ميلانو و2017 في كارديف.

لكن ريال مدريد أصبح يعاني من تخمة في الكؤوس بعد فوزه للمرة الرابعة بدوري الأبطال خلال خمسة مواسم.

ونجح ريال مدريد أخيرا في العثور على مصدر للبهجة في ختام موسم تعرض خلاله الفريق لانتقادات حادة بسبب التراجع بفارق 17 نقطة عن برشلونة بطل الدوري الإسباني والخروج من كأس الملك في دور الثمانية أمام ليجانيس.