أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء 29 ـ 5ـ 2018

شهدت أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم،اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعرالطماطم4 جنيهات للكيلو، والبصل 3 جنيهات للكيلو،والبطاطس 4 جنيهات.



