خام برنت يقلص خسائره مع التلويح بزيادة الإنتاج

ارتفع خام برنت يوم الثلاثاء ليقلص الخسائر التي أطلقتها توقعات بأن السعودية وروسيا قد تضخان المزيد من الخام لتعويض أثر نقص محتمل في الإمدادات.





وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57 سنتا إلى 75.87 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 89 سنتا إلى 66.99 دولار للبرميل.





ويسجل خام برنت الآن أكبر علاوة فوق العقود الآجلة الأمريكية فيما يزيد عن ثلاث سنوات، مما يعني أن الصادرات الأمريكية تصبح سريعا أكثر قدرة على المنافسة عالميا من تلك القادمة من شمال أوروبا وروسيا وأجزاء من الشرق الأوسط.





وفرضت المخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطا نزولية على أسعار النفط، بجانب ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.





وانخفض خام برنت نحو سبعة بالمئة منذ بلغ أعلى مستوى منذ 2014 عند ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل في 22 مايو .





وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يوميا لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.