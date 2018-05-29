توتنهام يؤجل التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد للموسم المقبل

أجلت إدارة نادي توتنهام هوتسبر، التعاقد مع الظهير الأيسر لوك شو لاعب نادي مانشستر يونايتد، للميركاتو الصيفي في موسم 2019.

أجلت إدارة نادي توتنهام هوتسبر، التعاقد مع الظهير الأيسر لوك شو لاعب نادي مانشستر يونايتد، للميركاتو الصيفي في موسم 2019.