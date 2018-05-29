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توتنهام يؤجل التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد للموسم المقبل

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:21 م
توتنهام يؤجل التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد للموسم المقبل
لوك شو
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أحمد عصام
 
أجلت إدارة نادي توتنهام هوتسبر، التعاقد مع الظهير الأيسر لوك شو لاعب نادي مانشستر يونايتد، للميركاتو الصيفي في موسم 2019.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، ان توتنهام سيتعاقد مع لوك شاو في صيف 2019، عندما يكون لاعب حر، وان ادارة السبيرز وعدت اللاعب بالتعاقد معه بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

ولم يشارك اللاعب مع مانشستر بصفة أساسية، في فترة تولي جوزيه مورينيو القيادة الفنية للفريق، وان هذا الموسم سيكون الأخير له مع اليونايتد.

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