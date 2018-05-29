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فايرفوكس تمنع الشركات من تتبعك على أجهزة الآيباد والآيفون

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:21 م
فايرفوكس تمنع الشركات من تتبعك على أجهزة الآيباد والآيفون
Firefox
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تولي شركة فايرفوكس اهتمام كبير في متصفحها على نظام التشغيل IOS، وتحاول توفير بعض المميزات التي لا تتوفر على المتصفح الافتراضي سفاري الخاص بشركة آبل الاميركية.

من المزايا المهمة والتي أعلنت عنها فايروكس ميزة جديدة تمنع تتبع سلوك المستخدمين عبر الإنترنت على أجهزة الآيباد والآيفون التي تستخدم متصفح Firefox.

ميزة "حماية التتبع" كما تسميها Firefox تمنع البرمجيات المضمنه في مواقع الويب والتي تتبع سلوك المستخدم، من تتبعك أو حتى من إنشاء ملف خاص شخصي بالمستخدم لأغراض الإعلان التي قد يستفيد منها الشركات لأغراض إظهار إعلانات مع المحتوى الذي ترغب برؤيته.

الميزة الجديدة من شأنها أن تمنع حتى برامج التتبع التابعة للشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت وجوجل وتويتر وفيسبوك وغيرها بما فيها أيضا برامج شركة آبل التي بدورها تجمع بيانات عن المستخدمين بهدف تقديم خدمة أفضل لهم.

وتحدث نائب رئيس شركة فايرفوكس السيد "Nick Nguyen" بالقول بأن خصوصية المستخدم يجب على الجميع احترامها، مع منهم السيطرة على المعلومات التي يرغب المستخدم نفسه بمشاركتها مع الشركات وليس العكس إجبار الشركات على تضمين بيانات قد لا يرغب المستخدم بمشاركتها مع الاخرين.
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