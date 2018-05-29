سترلينج مهدد بالغياب عن كأس العالم بسبب "بندقية"

نشر رحيم سترلينج، لاعب منتخب إنجلترا، صورة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال تدريباته في معسكر إنجلترا و يظهر على ساقه اليمنى وشم "بندقية".

أثارت صورة سترلينج غضب مؤسسة تُسمى بـ "أمهات ضد السلاح"، مشيرة إلى أن الوشم مثير للاشمئزاز، وكانت هناك مطالبات باستبعاد رحيم سترلينج من قائمة المنتخب الانجليزي التي ستخوض كأس العالم هذا الصيف.

ردّ نجم مانشستر سيتي، على الهجوم الذي تعرض له، قائلًا: "عندما كنت بعمر الثانية، والدي قُتل بسبب تعرضه لإطلاق النار من سلاح، قطعت على نفسي عهد بأنني لن ألمس سلاح في حياتي، أنا أطلق الرصاص بقدمي اليمنى لذلك هذا له معنى عميق.. لم ينتهي".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان رسمي: "نحن ندعم رحيم سترلينج، ونعترف بصدقه وإخلاصه، وهو يركز الآن مع زملائه ويستعدون لبطولة كأس العالم".