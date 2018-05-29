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أسعار الكنافة والقطايف بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء 29 ـ 5 ـ 2018

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:23 م
أسعار الكنافة والقطايف بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء 29 ـ 5 ـ 2018
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب أرتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيه، والكنافة الالية 15 جنية للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنية والجلاش 18 جنية للكيلو، والقطايف 10 جنيه للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنية للكيلو.
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