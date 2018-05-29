أسعار الذهب بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء 29 ـ 5 ـ 2018

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، تراجعا قيمته جنيها في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام، وعيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، وعيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنية الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.



