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أسعار الذهب بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء 29 ـ 5 ـ 2018

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 07:21 م
أسعار الذهب بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء 29 ـ 5 ـ 2018
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، تراجعا قيمته جنيها في أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام، وعيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، وعيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنية الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 20 إلى 65 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية
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