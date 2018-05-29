مروان محسن يشتكي من الإصابة مع المنتخب





اشتكى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، من معاودة آلالام الركبة خلال مران المنتخب الوطني المُقام حاليًا على مدينة بيرجامو بإيطاليا، لمواجهة كولومبيا وديًا.





وسارع محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، في إسعاف اللاعب سريعًا وقام برش المخدر على منطقة الألم، حتى عاود محسن المشاركة في المران بشكل طبيعي.





ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الكولومبي، يوم 1 يونيو المقبل بمدينة بيرجامو بإيطاليا ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.



