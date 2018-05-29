ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مروان محسن يشتكي من الإصابة مع المنتخب

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 06:06 م
مروان محسن يشتكي من الإصابة مع المنتخب
طباعة
محمد الصو
 

اشتكى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، من معاودة آلالام الركبة خلال مران المنتخب الوطني المُقام حاليًا على مدينة بيرجامو بإيطاليا، لمواجهة كولومبيا وديًا.

وسارع محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، في إسعاف اللاعب سريعًا وقام برش المخدر على منطقة الألم، حتى عاود محسن المشاركة في المران بشكل طبيعي.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الكولومبي، يوم 1 يونيو المقبل بمدينة بيرجامو بإيطاليا ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

المزيد عن: منتخب مصر مصر مروان محسن كورة كرة رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 6:10:00 PM