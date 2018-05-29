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فاروق جعفر للمصريين: اتعلموا من كوبر

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:52 م
فاروق جعفر للمصريين: اتعلموا من كوبر
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

طالب فاروق جعفر، نجم مصر والزمالك الأسبق، مسئولي الكرة المصرية بالتعلم من الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، نظرًا لخبراته الكبيرة وتطويره للكرة المصرية.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر حقق مع المنتخب ما فشل فيه أي مدرب أخر، أصبحنا الآن نعرف شكل وأسماء لاعبي المنتخب".

 

وأردف: "كوبر قام بعمل رائع وكون جهازًا فنيًا محترمًا ومتخصصًا في المنتخب".

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