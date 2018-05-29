الخميس.. أمسية رمضانية بمتحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم

في إطار البرنامج الثقافي لشهر رمضان، يقيم متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم تحت رعاية ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية أمسية فنية يوم الخميس القادم 31 مايو (15 رمضان) في تمام الساعة التاسعة مساءً وتتضمن استعراضات التنورة وفقرات تراثية شعبية وإنشاد ديني.



عنوان المتحف (طريق سقارة السياحي - الحرانية- أمام فندق كتاركت – المربوطية).