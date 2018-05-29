ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الخميس.. أمسية رمضانية بمتحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:59 م
الخميس.. أمسية رمضانية بمتحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم
طباعة
شيماء عطية
 
في إطار البرنامج الثقافي لشهر رمضان، يقيم متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم تحت رعاية ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية أمسية فنية يوم الخميس القادم 31 مايو (15 رمضان) في تمام الساعة التاسعة مساءً وتتضمن استعراضات التنورة وفقرات تراثية شعبية وإنشاد ديني.

عنوان المتحف (طريق سقارة السياحي - الحرانية- أمام فندق كتاركت – المربوطية).
الخميس.. أمسية رمضانية بمتحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
0
x
03:00
0
ويلز - أساسي
تونس - الأوليمبي
-
x
23:00
-
مصر - الأوليمبي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/29/2018 6:10:03 PM