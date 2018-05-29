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وزارة الحج والعمرة تطلق المسار الإلكتروني لشركات حجاج الداخل

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 06:02 م
وزارة الحج والعمرة تطلق المسار الإلكتروني لشركات حجاج الداخل
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وكالات
 
تطلق وزارة الحج والعمرة يوم غد بوابة المسار الإلكتروني لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأفاد عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، أنه بإمكان الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام من مواطنين ومقيمين الاطلاع على البرامج والشرائح والأسعار المقدمة من قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل والمفاضلة بينها.

وأبان القرشي أن هناك عدة شرائح وبرامج مختلفة يستطيع الحاج الاختيار بينها، لافتاً إلى أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل يعدّ الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام.

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