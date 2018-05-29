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غدا.. افتتاح معرض "الحروفية" بمركز كرمة بن هانئ

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:55 م
غدا.. افتتاح معرض الحروفية بمركز كرمة بن هانئ
معرض "الحروفية"
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الفجر الفني
 
تحت رعاية الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يفتتح غداً الأربعاء 30 مايو (14 رمضان) معرض "الحروفية بين الأصالة والمعاصرة" وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ بمتحف أحمد شوقي.

المعرض يضم أعمال سبعة فنانين من بينهم رائد فن الحروفية الفنان حسين الجبالي والفنان القدير عمر النجدي ويسري المملوك وسامح اسماعيل وشيماء حسن وإبراهيم خطاب ومحمد المكاوي، وتتناول أعمالهم استخدام الحروف العربية برؤى وأساليب متنوعة ما بين الأصالة والمعاصرة.

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