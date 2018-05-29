تكريم أحمد بدير وإبراهيم نصر ومها أبوعوف في احتفالية "رمضان زمان".. الخميس

تنطلق فعاليات احتفالية رمضان زمان تحت شعار" عظماء عاشوا من أجل مصر" التى تنظمها الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية بقصر الأمير طاز يوم الخميس الموافق 31 مايو الجارى فى تمام الساعة التاسعة مساءً، بالتعاون مع وزارت الثقافة - محافظة القاهرة- التضامن الاجتماعي - الاوقاف - الشباب والرياضة، بحضور اللواء مهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، د. ابراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى السابق ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، نبيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، بالإضافة لقيادات وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومجموعه من نجوم الفن اصحاب الاعمال الفنية لجيل الثمانيننات والتسعينات والشخصيات العامة.

ويُكرم المهرجان رموز الاعمال الفنية من أبطال مسلسلات "الشهد والدموع - ليالي الحلمية - بوابة الحلواني - رأفت الهجان - زيزنيا - العائله - المال والبنون" كما يُكرم المهرجان بوجى وطمطم -عمو فؤاد - فوازير شريهان و نيللى - فطوطة - برنامج الكاميرا الخفية - برنامج بدون منتاج - بكار - برنامج الجائزة الكبرى - برنامج كلام من دهب - التواشيح - المسحراتى - الليلة الكبيرة،".

ومن الفنانين والفنانات منهم احمد بدير- إبراهيم نصر- فاروق فلوكس- محمود الجندى- صبرى عبد المنعم- رشوان توفيق- الإعلامي طارق علام- مها ابو عوف- عايدة رياض- منال سلامة- فردوس عبد الحميد- سميرة عبد العزيز- عائلة الفنان المبدع محمود رحمي- عائلة الشيخ محمد رفعت- عائلة الشيخ النقشبندي- عائلة الفنان سيد مكاوي- عائلة الشاعر فؤاد حداد، بالإضافة لتكريم مرفت واصف.

يتضمن برنامج الإحتفالية عزف السلام الجمهورى وعرض فيلم تسجسلى رمضان زمان، يعقبه إلقاء كلمات والتكريمات بالإضافة لعرض فنى لفرقة النيل للالأت الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يُقام على هامش المهرجان " الحرف التراثية و اليدوية القديمة - عربات الماكولات الشعبية الكبيرة - المقهى الثقافى و الفنون الشعبية " بهدف ربط المجتمع بالاجواء الرمضانية التي كانت تحدث قديما والحفاظ علي هذا التراث والارث الشعبي من الاندثار.

تُقيم الجمعية هذا المهرجان كجزء من مشروعها عظماء عاشوا من أجل مصر..انتم في قلوبنا لتكريم رموز العمل الفني والاحتفال بذكري العظماء لاحياء قيم الوفاء والعرفان.