ترامب ينتقد أعضاء الحزب الديمقراطي لنشرهم صور مفبركة

انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اليوم الثلاثاء، أعضاء في الحزب الديمقراطي، وذلك لمحاولتهم استخدام صور ضده تعود لأطفال مهاجرين غير شرعيين، وهم يظهرون محبوسين داخل أقفاص حديدية في الجنوب التقطت عام 2014.





وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "الديمقراطيون نشروا عن طريق الخطأ على موقع تويتر، صورا التقطت عام 2014 أثناء فترة حكم أوباما، وهي تعود لأطفال على الحدود الجنوبية وهم داخل أقفاص فولاذية".









ودعا الرئيس الأمريكي الديمقراطيين إلى "الموافقة على بناء الجدار الفاصل مع المكسيك، وكذلك على القوانين الجديدة لحماية الحدود لما فيه مصلحة الوطن".





وكتبت صحيفة "ذي هيل – THE HILL" الأمريكية، أن عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نشروا على "تويتر"، صورا لأطفال داخل أقفاص فولاذية، مؤكدين أن موظفي الهجرة وشرطة الجمارك الأمريكية يحتجزون أطفالا لمهاجرين غير شرعيين في ظروف قاهرة، تنفيذا لأوامر إدارة ترامب.





وأكدت الصحيفة، أن الصور تعود للعام 2014، أثناء فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.