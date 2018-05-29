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"الدرديري" عن مسلسل أبوعمر المصري: العلاقات المصرية - السودانية خط أحمر

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:53 م
الدرديري عن مسلسل أبوعمر المصري: العلاقات المصرية - السودانية خط أحمر
السفير محمد الدرديري
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رقية جمال
 
قال السفير محمد الدرديري وزير الخارجية السوداني، تعقيبًا على أزمة مسلسل "أبو عمر المصري" والذي أصدرت الخارجية السودانية بيان بشأنه قالت فيه أنه يروج ويُكرس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان، إن العلاقة بين مصر والسودان خط أحمر ومنطقة مقدسة لا يمكن للإعلام التطرق إليها.

وأضاف "الدرديري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء،
أن تعرض الإعلام لشعب بأكمله يمكن أن يؤثر سلبًا على المساعى الطيبعة لتجاوز الإختلافات بين الشعبين، وقد يؤدي لخلق أزمات ومزيدمن التوتر بين البلدين.

وتابع: "نعول على حكمة الإعلاميين ومهنيتهم واحترافيتهم وتقديرهم لأهمية التواصل بين الشعبين وجعلها منطقة مقدسة لا يجوز مسها إلا بالخير".
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