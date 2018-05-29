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تدريبات خاصة لأحمد المحمدي في المنتخب

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:49 م
تدريبات خاصة لأحمد المحمدي في المنتخب
المحمدي
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محمد الصو
 

خاض أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه فانتا مدرب المنتخب، عقب انضمامه للمعسكر المغلق.

 

وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب على عقد جلسة خاصة مع أحمد على هامش التدريب وأبدى كل الدعم له ومواساته بعد الفشل في الصعود بفريقه لمنافسات الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة أمام فولهام بهدف نظيف بالمباراة الختامية.

 

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الكولومبي، يوم 1 يونيو المقبل بمدينة بيرجامو بإيطاليا، استعدادًا لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

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