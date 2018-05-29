الساحر والمهرج والأغاني الشعبية مع الليلة الكبيرة في اليوم السادس لبرنامج "هل هلالك"

فى اليوم السادس على التوالى لبرنامج "هل هلالك"، يشهد البرنامج إقبالا جماهيريا على فقراته الفنية، والذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع الجهات التابعة للقطاع .

وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده بمجموعة من الفقرات الفنية، حيث قدم السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد، باقة من أجمل فقرات فنون السيرك منها فقرة الساحر للفنان "محمد جابر" والكرابيج للفنانة "نهى اسماعيل" والأنتيبوت للفنانة "مروة كمال" والمهرج للفنانين "أسامة محمد ومحمد عبد الموجود"، كما قدمت الفرقة القومية للآلات الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، مجموعة من فقراتها الغنائية منها فقرة العصا للفنان "حمادة السجينى" إلى جانب مجموعة من الفقرات الغنائية التى تحمل التراث المصرى الصعيدى والريفى، تغنى بها الفنانين "فكرى القناوى ودعاء الجيزاوى وسيد السمان ونورا حجى.

فيما شارك البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار بأوبريت العرائس "الليلة الكبيرة"، الذى يقدم بالتوازى مع ورشة "ركن الطفل" تحت إشراف الفنانة التشكيلية سها كحيل .