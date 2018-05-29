عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بـ"رقم الجلوس" في محافظة الغربية
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 05:40 م
تنشر "الفجر" روابط جديدة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الغربية، قبل اعتمادها بساعات من قبل محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر.
تنشر "الفجر" روابط جديدة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة الغربية، قبل اعتمادها بساعات من قبل محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر.
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